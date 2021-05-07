Malazgirt'te kaymakam ve belediye başkanından sanayi esnafına ziyaret

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar ve Belediye Başkanı Cengiz Altın, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden Demirer, devletin üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için hassasiyet gösterdiğini söyledi.

Üretim yapan esnafı dinlemek istediklerini anlatan Demirer, "Bu kapsamda bakanlığımızca belirlenen sektörlerde çalışan kişiler izin belgeleriyle belirlenen güzergahlarda olmak kaydıyla muafiyete tabi olacaklardır. Ayrıca sizlerin bu konudaki önerilerinizi de genelge çerçevesinde değerlendireceğiz. Hepinize sürece verdiğiniz destekten ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin