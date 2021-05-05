Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelinin yargılanmasına başlandı

Bağcılar'da, çıkan tartışma sonucunda kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakim karşısına çıktı.

Bağcılar'da, çıkan tartışma sonucunda kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş ve müşteki Nihat Güneş ile avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Buket Güneş, müşteki Nihat Güneş'in kayınpederi olduğunu, aynı evde yaşadıklarını ifade ederek, "Olay tarihinde ben eşimle tartışmıştım. Eşim bana tokat attı, tartışma sırasında evden çıkıp gitti. Eşim 'Evden çık git.' diyerek kovdu beni. Ben de eşyalarımı topladım, evden çıkmak istedim, beni bırakmadılar. Evde kayınpederim ve kayınvalidem vardı. İkisi de bana küfretti, darbetti. Kapıyı da kilitlediler, çıkmama izin vermediler." diye konuştu.

Bir boğuşmanın yaşandığını ve o sırada bir bıçak aldığını anlatan sanık Güneş, öldürme kastının olmadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

Daha önceki ifadelerinde kimseyi yaralamadığı şeklinde beyan verdiği hatırlatılan sanık Güneş, "Ben o sıralar depresyon ilacı kullanıyordum, ruh sağlığım iyi değildi. Net hatırlamadığım için öyle bir beyandan bulundum. Bıçak meyve bıçağıydı." dedi.

Söz verilen müşteki Nihat Güneş, olay günü uyuduğunu, bağırış çağırışa uyandığını, bütün komşularının kapıya geldiğini ve gelini Buket Güneş'in elinde iki çanta gördüğünü anlattı.

Gelinine "Nereye gidiyorsun, ayıptır, millet bize bakıyor." dediğini dile getiren müşteki Nihat Güneş, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Buket bana küfretti, beni kolumdan tutup, çevirdi, duvara yapıştırdı ve bıçağı vurdu. Bıçak akciğerimin kapağına denk gelmiş, konuşamıyorum, yürüyemiyorum. Ben sanığı kızım gibi seviyordum. Daha önceden tartışmamız, kavgamız olmamıştı. Eşi ile arasında bir problem olup olmadığını da bilmiyorum. Çok güzel geçiniyorlardı. Sanığın beyanı doğru değildir. Biz gitmemesi için kapıyı kilitlemedik. Ben ve eşim sanığa vurmadık. Sanık bana bıçak vururken 'Geber, geber.' diye bağırdı, şikayetçiyim."

Tanık kayınvalide Leyli Güneş, sanığın olay günü eşyalarını topladığını ve kendilerine "Sizi terk ediyorum. Siz açsınız, bana bakamıyorsunuz, aç köpeksiniz." dediğini aktararak, "Ben de 'Kızım etme eyleme.' diye yalvardım yakardım. Sonra odadaki sürahiyi duvara fırlattı. Eşim de o sese uyanıp yanımıza geldi. Eşim kolundan tutup, 'Kızım gitme.' deyince eşimi duvara yapıştırıp, bıçakladı. Kocam bağırsak kanseri, ben sandım ki torbasından kan geliyor, meğerse akciğeri delinmiş. 3 yıldır gelinimle birlikte oturuyoruz. Hiçbir kavgamız olmadı, o bana 'anne', ben de ona 'kızım' demek dışında bir şey dememiştik." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, suç tarihi olan 27 Ocak'ta sanık Buket Güneş'in evde eşiyle tartıştığı, tartışma sonrasında eşinin evden ayrıldığı ve sanığın bu kez kayınpederi olan müşteki Nihat Güneş ile kayınvalidesiyle tartıştıkları anlatılıyor.

Anlatılanlara göre müşteki Nihat Güneş'in sanığa sinkaflı sözlerle hakaret ettiği, sanığın saçından çektiği ve tartışmanın devam etmesi üzerine meyve bıçağıyla sanığın müştekiyi bir kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, müştekinin hayati tehlike geçirdiği kaydediliyor.

İddianamede, sanık Buket Güneş'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş