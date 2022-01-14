Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü
AA / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 124 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

HAKKARİ (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 124 santimetreyle Hakkari Kayak Merkezi'nde kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 124, Palandöken'de 119, Ovacık'ta 110, Kartalkaya'da 98, Denizli'de 97, Yedi Kuyular'da 86, Davraz'da 73, Kartepe'de 71, Haserek'te 64, Saklıkent'te 55, Ergan ve Sarıkamış'ta 53, Ilgaz'da 48, Uludağ'da 45, Erciyes'te 44, Yıldız Dağı'nda 43, Kop ve Mersivan'da 37, Zigana'da 36, Konaklı ve Çambaşı'nda 35, Hazarbaba'da 25, Yıldıztepe'de 22, Muş'ta 21, Elmadağ'da 15, Akdağ'da 14 ve Murat Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez14.1.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaS-18-6
PalandökenÇB-14-9
HesarekÇB-10-7
HakkariKY-7-5
KartepePB-12-5
UludağÇS-17-6
NemrutKY-7-4
KeltepeS-15-8
IlgazPB-17-5
ErciyesPB-15-8
OvacıkÇB-7-2
SarıkamışÇB-14-8
YıldıztepeS-15-3
DenizliP-14-3
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, P: Pustu, KY: Kar Yağışlı, ÇY: Çok soğuk)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili

 Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

AA / Özgür Alantor - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title