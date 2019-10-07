Kayaalp'ten Ayvalık Belediyesi'ne "doğalgaz" tepkisi

07.10.2019 13:08

Ayvalık Belediyesi'nin "doğalgaz" ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamaya, AK Parti İçe Başkanı Hakan Kayaalp'ten sert tepki geldi.



Hakan Kayaalp, ilk kez dönemin AK Partili Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun BOTAŞ Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmenin ardından doğalgazın Edremit Körfezi ilçelerine getirileceğini 06.10.2017 tarihinde yaptığı açıklamayla duyurduğunu hatırlatan Başkan Kayaalp, "Ancak o dönemde doğalgazın Körfez ilçelerinden Edremit Havran ve Burhaniye'ye kadar geleceği belirtilmişti. Ancak bu ilçelerin arasında Ayvalık yoktu. Çünkü bu konunda doğalgaz hizmetinin ilçemize gelebilmesi için Ayvalık Belediyesi'nin de talep de bulunmamıştı. Biz bu konuda dönemin belediye yönetimini uyarınca da, yetkililer alelacele BOTAŞ'a başvuruda bulunarak gereken yasal formaliteleri memnuniyetle başlatarak, konuyu Belediye Meclis Toplantısına taşımışlar ve akabinde de BOTAŞ'a gereken başvuruyu yapmışlardı" dedi.



Siyasi kaygı gözetmeksizin Ayvalık halkını AK Parti Hükümeti'nin yatırım hizmetlerinden mahrum bırakmamak adına "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" parolasıyla yola çıktıklarını anlatan Hakan Kayaalp, "Bu konuyla ilgili gerek AK Parti Balıkesir milletevekillerimiz, gerekse de Ayvalık İlçe Başkanlığı olarak birçok girişimlerimiz oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in Balıkesir ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın yanı sıra AK Partili Balıkesir milletvekillerimizin de bulunduğu bir toplantıda Ayvalık'ın doğalgaz konusu gündeme geldi. Hemen o anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz beni telefonla arayarak, Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in Ayvalık'ı ziyaret edeceğini ve bu konuda kendisine gereken tüm bilgileri vermemizi istedi. Hemen ardından da Sayın Milletvekilimiz Pakize Mutlu Aydemir beni arayarak, Ayvalık'ın doğalgaz konusundaki gerekli fizibilite raporlarını bakanımıza sunduğunu söyleyerek, bakanımızın Ayvalık ziyaretinde kendisine tüm bunları aktarmamızı talep etti. Bakanımız Fatih Dönmez'in Ayvalık ziyaretinde, kendisine ilçemizin doğal alt yapı koşullarını ve BOTAŞ tarafından gelecek ana hattı, ilçemize taşıyacak ara arterlerin bulunacağı bölgeleri gösterdik. Sağolsun Bakanımızla birlikte bizde partimizin Balıkesir Milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği bilgileri yerinde etüt edilmesine yardımcı olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in Ayvalık ziyaretinin ardından Balıkesir Milletvekilimiz Mustafa Canbey'in ilçemizi ziyareti sırasında teşkilatımızla yaptığımız toplantıda Ayvalık'ın temel sorunlarından olan doğalgaz ve TOKİ konuları ön plana çıktı. Sayın Vekilimiz o gün bu iki konuyla Ankara'ya döndüğünde ilgileneceğinin sözünü vererek ilçemizden ayrılmıştı. Sonrasında AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı olarak uzun yıllardır üzerinde durduğumuz doğalgaz konusu; Sayın Vekilimiz Mustafa Canbey'den başkentteki temaslarının ardından Körfez ilçelerine getirilecek olan doğalgazın Ayvalık'a da getirilmesinin resmen tamamlandığı bilgisi geldi. Ben özellikle bu konuda çok ciddi emekleri olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın yanı sıra partimizi Balıkesir milletvekillerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



Ayvalık Belediyesi'nin sosyal medyada yapmış olduğu açıklamayla; doğalgazın Ayvalık'a getirilmesi adına AK Parti camiası olarak verdikleri çabalara karşılık, kendilerine mal etmeye çalışmalarını son derece manidar bulduğunu kaydeden Başkan Kayaalp, "Ayvalık Belediyesi'ne soruyorum; doğalgazın ilçemize gelmesi için belediyenin de BOTAŞ tarafından talep edilecek bazı formalitelerin yanı sıra tüm üst yapı ve kapatma çalışmalarını üstleneceğinizi taahhüt ediyor musunuz? Bunun dışında da; doğalgazın Ayvalık'a getirilmesi konusunda bunca emeğin, bunca çabanın sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Yücel Yılmaz'a ve sadece doğalgaz değil, Ayvalık'la ilgili her konuda desteklerini bizlerden asla esirgemeyen ve bu konuda insanüstü çabalar gösteren birbirinden değerli milletvekillerimiz; MKYK Üyemiz Yavuz Subaşı, Dr. Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur'a ve bu konuda 2016 yılından bu yana yoğun çabalar içerisinde olan partimizin ilçe teşkilatına küçücük bir teşekkürü çok görmek sizlere yakıştı mı?" diye sordu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA