: Kavala ve Hablemitoğlu İçin Adalet Bakanı 'Takdir Yargının' Dedi

26.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:46

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın halen tutuklu yargılanması için "yargı bağımsız ve tarafsız" ve Necip Hablemitoğlu'nun cinayetinin aydınlatılması için "yargı takdirinde" yorumlarında bulundu

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