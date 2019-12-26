Kavala ve Hablemitoğlu İçin Adalet Bakanı 'Takdir Yargının' Dedi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın halen tutuklu yargılanması için "yargı bağımsız ve tarafsız" ve Necip Hablemitoğlu'nun cinayetinin aydınlatılması için "yargı takdirinde" yorumlarında bulundu.
26.12.2019 08:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 08:46
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gezi Davası'nda Osman Kavala'nın halen tutuklu yargılanması için "yargı bağımsız ve tarafsız" ve Necip Hablemitoğlu'nun cinayetinin aydınlatılması için "yargı takdirinde" yorumlarında bulundu
Kaynak: DailyMotion.com