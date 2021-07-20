Kavak Kaymakamı Saygılı'dan bayramlaşmanın Kovid-19 tedbirlerine uyarak yapılması uyarısı

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramlaşmaları uyarısında bulundu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayramlaşmaları uyarısında bulundu.

Bayram namazını ilçe merkezindeki Yörgüç Paşa Camisi'nde kılan ve temassız bayramlaşma programına katılan Saygılı, Kovid-19 salgınına karşı belirlenen kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınının ilçede kısmen bir düşüşe geçtiğini belirten Saygılı, "Bayramlar ziyaret, bayramlaşma ve çeşitli etkinliklerimizin yer aldığı günlerdir. Ancak ülkemizi etkisi altında bulunduran Kovid-19 salgını nedeniyle bu tür etkinliklerden uzak durmak mecburiyetindeyiz. İlçemizde koronavirüs salgınının tekrar yükselişe geçmemesi için tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bayramlaşmalarda tokalaşma, el öpme, kucaklaşma gibi hareketlerle büyüklerimizi riske edecek davranışlardan uzak kalalım. Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay