Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı
17.09.2020 22:23 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:26

Samsun'un Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarıcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülen lüzum üzerine tarafıma yapılan Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumum gayet iyidir. Kendimi evde izole edip karantinaya aldım. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Recep Bilek
Recep Bilek
AA Editörü
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