Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G Görüntülendi, İşte Özellikleri
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Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G Görüntülendi, İşte Özellikleri

Samsung, 5 Ağustos'ta Galaxy Note 20 serisi ile birlikte iki katlanabilir telefon tanıtacak. Etkinlikte göreceğimiz iki katlanabilir akıllı telefondan biri Galaxy Z Flip 5G olacak.

Katlanabilir Telefon Samsung Galaxy Z Flip 5G Görüntülendi, İşte Özellikleri
01.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:42

Samsung, 5 Ağustos'ta Galaxy Note 20 serisi ile birlikte iki katlanabilir telefon tanıtacak. Etkinlikte göreceğimiz iki katlanabilir akıllı telefondan biri Galaxy Z Flip 5G olacak. Geçtiğimiz sene tanıtılan ve yüksek fiyatına rağmen ilgi gören Galaxy Z Flip'in yeni versiyonu olacak telefon, TENAA'da göründü. İşte Samsung Galaxy Z Flip 5G tasarımı ve teknik özellikleri

Samsung Galaxy Z Flip 5G Özellikleri

Samsung'un gelecek Unpacked etkinliğinde tanıtacağı katlanabilir telefonlardan Galaxy Z Flip 5G, son olarak Çin'in sosyal ağ platformu Weibo'da ortaya çıkmış, özelliklerinin bir kısımını öğrenmiştik. Telefon, son olarak TENAA sertifikasını aldı; teknik özellikleri ve tasarımına ilişkin soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.

Görsellerden tasarımda neredeyse hiç değişiklik yapılmadığı görülüyor. 183 gr ağırlığında, en ince noktası da 7.2mm olan bir katlanabilir telefon karşımızda. Telefon, hala diyagonal küçük harici ekrana sahip. 12 megapiksel çözünürlüğünde kameralar da yerli yerinde. Tek fark işlemci tarafında olacak gibi. TENAA, 3.09GHz hızda çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden yani Qualcomm Snapdragon 865 Plus ile geleceğini gösteriyor. 8GB RAM + 256GB bellek depolama kombinasyonuyla gelecek telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6.7 inç Full HD+ (2636 x 1080 piksel) 21.5: 9 Dinamik AMOLED Sonsuz Esnek ekran, harici/koruyucu 1.1 inç (300 x 112 piksel) Super AMOLED ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Bellek ve Depolama: 8GB RAM 256GB depolama

SIM: Tek eSIM ve Tek Nano SIM

Arka Kamera: 12MP (ana geniş açılı) Super Speed dual piksel f/1.8 1.4µm Piksel Boyutu + 12MP (ultra geniş) f/2.2 1.22µm Piksel Boyutu; LED flaş, HDR10+, OIS, 8x'e kadar dijital zoom; Video: 4K 60fps'e kadar

Ön Kamera: 10MP f/2.4

Sensörler: İvmeölçer, Barometre, Cayro sensörü, Jeomanyetik sensör, Hall sensörü (dijital, analog), Yakınlık sensörü, RGB Işık sensörü ve Yanda parmak izi sensörü

Bağlantı: WiFi 802.11ac (2.4/5GHz), Bluetooth 5.0 (LE 2Mbps'e kadar), ANT+, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou; Geiştirilmiş 2X2 MIMO, 5CA, LTE Cat.16 (1.0Gpbs'e kadar indirme), LTE Cat.13 (150Mbps'e kadar yükleme)

Güvenlik: Samsung Knox, güvenli klasör, yüz tanıma

Boyut ve Ağırlık: 73.6 x 87.4 x 17.3 mm (Menteşe), Katlanmamış: 73.6 x 167.3 x 7.2 mm - 6.9 mm (Ekran); Ağırlık: 183 gr.

Batarya: 3300 mAh batarya, 15w hızlı şarj, 9w Qi kablosuz şarj

Renkler: Ayna Siyahı, Ayna Moru ve Ayna Altın

Kaynak: Tamindir

Manşet

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