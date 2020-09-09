Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 8,651395 0,29 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,056298 0,29 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,487813 0,26 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,024820 0,23 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 716,391755 0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,684715 0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,103725 1,87 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,933363 1,16 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,041584 0,51 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,188516 0,20 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065297 0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,190537 0,14 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,008954 0,12 Ata Portföy Çoklu Varlık Değ. Fonu 40,118906 0,10 QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,024013 0,09 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,319370 0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,900836 0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,688373 0,79 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,027722 0,57 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,982562 0,41 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,190842 0,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,128171 0,39 Deniz Port. Altın Fonu 0,056101 0,39 TEB Portföy Altın Fonu 0,109483 0,39 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,065274 0,39 Ak Portföy Altın Fonu 0,103413 0,39 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,003841 0,03 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu 6,118454 0,03 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,059266 0,03 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,137175 0,03 Ziraat Portföy Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,673777 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA