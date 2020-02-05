Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,059293 0,23
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,572642 0,19
Strateji Portföy Borç.
05.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:20
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,059293
|0,23
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|2,572642
|0,19
|Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu
|0,019490
|0,09
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,024537
|0,08
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,048400
|0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,694098
|1,44
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,740654
|0,90
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|1,879549
|0,61
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,729056
|0,61
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,489921
|0,55
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,080596
|4,50
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,036171
|3,70
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063977
|3,31
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,047043
|3,07
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,125021
|3,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|1,312249
|3,84
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,265431
|1,96
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,305167
|1,59
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051615
|1,48
|HSBC Portföy Değ. Fon
|107,183500
|1,43
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,885209
|2,47
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,517320
|2,08
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,440842
|2,04
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,854982
|0,50
|Global Md Portföy Katılım Fonu
|1,013387
|0,11
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ata Portföy Para Piyasası Fonu
|0,580576
|0,03
|Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu
|1,753614
|0,03
|Oyak Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|0,027771
|0,03
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|95,030680
|0,02
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,818727
|0,02
Kaynak: AA