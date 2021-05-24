Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,93 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,93 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014930 2,43 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,997975 0,98 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,074960 0,93 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,087225 0,88 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,096862 0,87 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,188469 0,85 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,140716 0,83 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,066737 0,80 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,547706 0,69 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,976068 0,65 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara