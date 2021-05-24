Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi | En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,93 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,98 ile "İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon" ve yüzde 0,93 ile "İş Portföy Teknoloji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149302,43
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,9979750,98
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0749600,93
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,0872250,88
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,0968620,87
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1884690,85
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1407160,83
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0667370,80
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5477060,69
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,9760680,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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