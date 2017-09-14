Katarlılar Artvin'e Turizm Yatırımı İçin Geldi

Artvin'in turizm potansiyelini uluslararası boyuta taşımak ve tarihi ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak amacıyla Artvin'e gelen Katarlı turizm şirketi yetkilileri Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'yi makamında ziyaret etti.



Ziyarette, AK Parti Artvin Milletvekili Dr. İsrafil Kışla, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Gümüş, Çevre Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, Belediye Başkan Yardımcısı Aydemir Akköy, Katar'da hizmet veren Turizm şirketi Rehlaty Travelın CEO'su Haşim Alavadi, Genel Müdürü Mahmut Javal, Belediye birim amirleri ile ilgili personel yer aldı.



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, son zamanda zamanlar Türkiye'nin en çok ilgilendiği destek olduğu kardeş ülke olarak gördüğü Katarlı misafirlerin Artvin'i ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Kocatepe "Turizmden maksadımız yenilenmek huzur bulmaksa doğru yerdeler. Dezavantaj gibi gözüken yolumuzun yeterince havaalanına yakın olmaması aslında bizim bir avantajımızdır. Doğa bozulmamıştır bütün güzellikler bu sayede muhafaza edilmiştir. Bizden önce doğa turizmi yapanların düştüğü hatalarına düşmeden kaliteli sürdürülebilir bir turizm çalışmasının başlangıcına 'Bismillah' diyoruz. Bizim turizmdeki konseptimiz'Taşkın kalabalıklar değil, seçkin misafirler ağırlamak istiyoruz' bağlamında olacaktır. Şehrimizin en öne çıkan özelliği her konuda doğal ve organik olmasıdır. Bu özelliğimizi bilerek turizm planlaması yapıyoruz. 3 yıldır şehrimizde turizm destinasyon merkezleri oluşturduk. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Marina tatil köyümüz, Artvin Sofrası ile bütünleşerek güzel bir hizmet alanı oluştu.60 dönüm üzerine kurduğumuz sosyal yaşam alanı Çoruh Parkımız var. Işıklı gösteri havuzuyla, çocuk eğlence merkezi, kafeteryalarla restoranlarıyla birlikte. Dünyanın 6. büyük barajı Deriner Barajımız var. Dünyanın en büyük Atatürk Heykeli, Türkiye'nin en yüksek Cam Seyir Terası Hatila Vadisi'nde bulunuyor 220 metre yükseklikte. Yeni turizm alanı ilan ettiğimiz Kafkasör bölgemiz var" ifadelerini kullandı.



"Kafkasör Davos'tan daha güzel"



"Turizme yönelik yatırımlarımızı şehrimize 8 kilometre uzaklıktaki Kafkasör bölgemizde yapmak istiyoruz" diyen Başkan Kocatepe "İmar planlarımız bugün itibariyle askıdan indi, yatırıma hazır. Nerede ne yapılacak konseptiyle her şey belli bir şekilde yatırım yapılacaktır. Kafkasör'de 3 ayrı başlık altında turizm planlaması yaptık. Bunlardan birincisi Spor turizmi çünkü 1200 rakım sağlık için, spor için kamp için çok önemli bir yer. İkincisi sağlık turizmi. Temiz havası ve ormanıyla birlikte nefes darlığı çeken hastalarımız için birde hastane planladık. Üçüncüsü de doğa turizmi bununla birlikte kayak merkezimiz var. Onun da pist uzunluğunu 9 km uzatma imkanımız var. Biz Kafkasör'ü anlatırken, Davos'a rakip olarak anlatıyoruz. Doğal güzellik olarak Davos'tan daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bu güzelliklerin arasında şehrimizde turistlere cevap verebileceğimiz merkezlerimiz oluştu. Otellerimizle, restoranlarımıza, Alışveriş merkezimizle, ormanın içerisinde alkolsüz mekanlarımızla biz hazırız" diye konuştu.



"Tabiata uyumlu butik bir turizm kenti Olacağız"



Başkan Mehmet Kocatepe, Artvin-Rize Havaalanı'nın tamamlanması ve Cankurtaran Tüneli'nin de kısa zamanda hizmete açılmasıyla Artvin'e yoğun bir turizm talebi olacağını vurgulayarak şunları söyledi:



"Bununla birlikte şehrin ortasından üniversitemize uzanan 6'kmlik bir teleferik hattımız olacak. Bu hat ileriki zamanlarda Atatepe'ye ve Kafkasör'e oradan da kayak merkezine uzanacak bir hat olacak. Biz bunları tamamladığımızda inanıyorum ki eğer bugünden planlı programlı gitmezsek bizden önceki Arap turizmi yapan şehirlerin düştüğü hataya düşeriz. Turizm bir ticarettir ama Artvin'de yapılacak turizm yatırımlarında ne olursa olsun gelsin noktasında değiliz. Tabiata uyumlu, yaşanılabilir bir huzur kaynağı bir dinleme merkezi butik bir turizm kenti olsun istiyoruz" dedi.



Katar'da hizmet veren Turizm şirketi Rehlaty Travelın CEO'su Haşim Alavadi, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe'ye misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek Artvin'in doğal güzelliklerinden etkilendiklerini söyledi.



CEO Alavadi "Allah'ın inayeti ve takdiri ile sizlerinde gayretleriyle inşallah bu doğal güzellikler sonsuza kadar korunur. Vali beyi ziyaretimizde bizlere küçük bir kayık hediye etti. Bizler ülkemizde o kayıklarla balık tutar karnımızı onlarda doyururduk ailelerimizi geçindirirdik, biz oralardan geldik. İnşallah bu küçücük kayıkla bizlerin sizlerle bağımızın güçlenmesine bu şehrin güzelliklerinin korunmasına ve helal rızık elde edilmesine vesile olur. Sayın Valimizin, sayın milletvekilimizin ve sizlerin gayretlerinden şunu anladım ki 'çevre korunacak, doğal güzellikler bozulmayacak, başka şehirlerin düştüğü hataya düşülmeyecek' demenizden niyetinizi anlıyor ve takdir ediyoruz. Turist bunları arıyor zaten. Sizlerin bu konsepte istediğiniz çalışmalar neticesinde bizlerde elimizden gelen çalışmaları yürüterek turistlerin gelmesini sağlayacağız. Sadece Katar'da değil diğer körfez ülkelerinde de şehrinizin tanıtımı yapıp Artvinimize gönlünüzden geçen turistleri getireceğiz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN