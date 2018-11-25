Katar'da Geleneksel Ahşap Tekne Festivali Sona Erdi

Katar'da 8. Geleneksel Ahşap Tekne Festivali sona erdi.

Başkent Doha'da düzenlenen 8. Geleneksel Ahşap Tekne Festivali'nde Türkiye'yi Yunus Emre Kültür Merkezi temsil etti.

Kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve geleneksel tekne yapımlarının tanıtılması amaçlanan festivale Katar ve Türkiye'nin yanı sıra Kuveyt, Umman, Yunanistan, İtalya, İran, Hindistan ve Zanzibar katıldı.

Festival salı günü başlamıştı.