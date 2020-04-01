Kastamonulu kadınlar iğne oyalarını evde çektikleri videolarla tanıtıyor Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkmayan kadınlar, iğne oyası yaparak aile bütçesine katkı sunuyor.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkmayan kadınlar, iğne oyası yaparak aile bütçesine katkı sunuyor.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi tarafından koronavirüs nedeniyle dışarı çıkmayan kadınların üretime dahil edilmesi amacıyla "Üreterek Evde Kal" kampanyası başlatıldı.

Kampanya kapsamında kadınlar, kendi videolarını çekerek kooperatifin başkan yardımcısı Serpil Durgut'a gönderdi. Durgut da görüntüleri kooperatifin sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sosyal medyada ilgi gören videolar, kadınların üretiminin artmasını sağladı.

"Japonya'dan da takipçilerimiz var"

Serpil Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin kurulduğu tarihten itibaren kadın istihdamını gözettiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulunan Durgut, "Ülkemizin çeşitli yerlerinden aldığımız siparişleri Kastamonu kadınları evde üretmeye devam ediyor. Japonya ile kurduğumuz iletişimden dolayı oraya da Kastamonu iğne oyalarının bulunduğu mendiller gönderiyoruz." dedi.

Kastamonulu kadınların herkese "Evde kal" mesajı verdiğini dile getiren Durgut, şöyle devam etti:

"Kadınlar evde maddi olarak ailelerine katkı sağladıklarını ve üreten kadını anlatmak amacıyla bizlere kısa kısa videolar gönderdi. Bu projeyle kadınların boş kalmaması, evlerine katkıda bulunması bizleri gerçekten çok mutlu etti. Evdeki diğer kadınlara örnek olacak şekilde videolar gönderiyorlar. Paylaştığımız bu videolara dönüşler oluyor. Japonya'dan da takipçilerimiz var. Bu videolarla kadınlara daha çok istihdam sağlayacağımızı, daha çok talep göreceğimizi düşünüyordum, öyle de oldu."

İğne oyası için gerekli malzemeleri kendisinin alarak kadınların adreslerine bıraktığını anlatan Durgut, "Görüntülü konuşarak canlı dersler yapıyoruz. Hem evde sıkılmamış oluyorlar hem el işleriyle ailelerine katkıda bulunuyorlar. Biz de buna öncülük etmekten gurur duyuyoruz. İnşallah kadın istihdamına bu şekilde daha çok destek veririz." diye konuştu.

Yaptığı iğne oyasının videosunu çeken 71 yaşındaki Sakine Çetinkaya ise oyalarını dernek vasıtasıyla Japonya'ya göndereceğini belirterek, "40 yıldır her çeşit oya yaptım. Kooperatife gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA