Kastamonulu gençler Samsun'da
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Kastamonulu gençler Samsun'da

Kastamonulu gençler Samsun'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kastamonu'dan Samsun'a gelen gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Kastamonu'dan Samsun'a gelen gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret ederek çiçek takdim etti.

İller arasında kardeşlik köprüsünün kurulması amacı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında 40 genç, Kastamonu'dan Samsun'a geldi. Tarihi ve kültürel yerleri gezmek amacıyla Anadolu'yu dolaşan gençleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun Kurtuluş Savaşı'nın ilk meşalesinin yandığı şehir. Sizleri Milli Mücadele şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Samsun çok hızlı gelişiyor. Türkiye'nin tarımsal üretim havzası olarak ikinci büyük üretim havzasına sahip. Tarihi geçmişi de çok derinlere inen bir şehir. Samsun'da mutlu ve güzel bir 4 gün geçireceğinize inanıyorum" dedi. - SAMSUN

Kastamonulu gençler Samsun'da
Kastamonulu gençler Samsun'da
Kastamonulu gençler Samsun'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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