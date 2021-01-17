Kastamonu ve Çankırı'da kar etkili oldu
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Kastamonu ve Çankırı'da kar etkili oldu

17.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:04
Kastamonu ve Çankırı'da kar etkili oldu

Kastamonu ve Çankırı'da kar kent merkezlerini beyaza bürüdü.

Kastamonu ve Çankırı'da kar kent merkezlerini beyaza bürüdü.

Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren etkili olan karın kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken kent merkezinde eşsiz güzellikler oluştu.

Kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri yollarda ve kaldırımlarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, devam eden kar yağışına karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Çankırı'da da akşam saatlerinde başlayan kar kenti beyaza bürüdü.

Uzun süredir beklenen kar, sabah saatlerinde kent merkezinde etkisini yitirdi.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yol kontrollerini sürdürüyor.

Kapalı köy yolu bulunmayan Çankırı'da, yağışın etkisini artırdığı güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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