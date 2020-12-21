Kastamonu'da polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı
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Kastamonu'da polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazdı

21.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:05
Kastamonu'da polisler ele geçirdikleri uyuşturucuyla

Kastamonu'da polis ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Kastamonu'da polis ekipleri, ele geçirdikleri uyuşturucuyla "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan" kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonda yapılan aramada bir kişiye ait bavulda 485,03 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucuyla "ohh" yazdı.

Soylu, konuşmasında, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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