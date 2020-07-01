Kastamonu'da otomobil takla attı: 4 yaralı Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampolde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinden Eflani istikametine giden Nazife S. yönetimindeki 27 VL 461 plakalı Opel marka otomobil, Daday'a bağlı Beykoz köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Nazife S. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Sefa S, Hasan Efe S. ve Hamide S. yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA