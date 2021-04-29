Kastamonu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 139 kişiye para cezası

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 139 kişiye para cezası uygulandı.

Kastamonu'da son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 139 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, 22-28 Nisan'daki denetimlerde maske takmayan 5, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyen 26, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 10 ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 98 kişiye toplam 194 bin 191 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 19 kişinin Valilikçe belirlenen yurtlara yerleştirildiği, bu kişilerden 5'i hakkında suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, diğer kişiler hakkındaki sürecin ise sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu