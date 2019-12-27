Kastamonu'da kar nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı

27.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:58

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köye ulaşılamıyor.



İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksaklık yaşanıyor.



Dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 50, Bozkurt'ta 4, İnebolu'da 1 ve İhsangazi'de 5 olmak üzere 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA