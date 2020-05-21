Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
21.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:33
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, merkeze bağlı Yolkonak köyü Kımız Mahallesi, ikinci bir karara kadar karantina altında tutulacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyecek mahallede güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Kaynak: AA