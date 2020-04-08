Kastamonu'da bir mahalle daha karantinaya alındı Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı.

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle daha karantinaya alındı. Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçeye bağlı Gözalan köyü Erköz Mahallesi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kentte daha önce 7 köy ve 11 mahallede karantina uygulanmaya başlanmıştı. Kaynak: AA