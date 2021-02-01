Kastamonu Belediyespor Kulübü Başkanı Bıyıklı, THF başkanlığına aday

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un Kulüp Başkanı Bülent Bıyıklı, gönülden destekleyecekleri bir aday çıkmazsa Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) başkanlığına aday olacağını bildirdi.

Bıyıklı, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalıkavakspor deplasmanında izahı olmayan bir mağlubiyet aldıklarını belirtti.

Oynanan oyun ve bulunmayan takım ruhunun büyük hayal kırıklığı yarattığını anlatan Bıyıklı, "Tarihi şan ve şerefle dolu memleketimizin en iyi şekilde temsili için verilen emeğin karşılıksız kalmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bu yenilgi sonrasında büyük üzüntü duyduğumuzu, bu sonuç ve sonuçtan öte oyunun takımımıza yakışmadığını sporcu ve teknik heyetle paylaştık." açıklamasında bulundu.

İyi oyun ortaya koyarak galip gelen Yalıkavakspor'u kutlayan Bıyıklı, şöyle devam etti:

"Avrupa'da da başarıyla ülkemizi temsil edeceklerine inanıyor, başarılarından dolayı gururlanıyorum ancak Yalıkavakspor Kulübü Başkan ve yöneticilerine, sportif organizasyon eksikliğine söyleyecek sözümüz de vardır. Sporun fair-play ruhuna, yıllardan bu yana birikerek oluşturulan hentbol kültürüne ve teamüllerine aykırı davranan, pandemi sürecinde devletimizin tavsiyeleri doğrultusunda Türkiye Hentbol Federasyonunun aldığı tedbir kararlarını hiçe sayan, zaman zaman gayriahlaki tutumlarla karşılaşmamıza göz yuman, hatta çanak tutup ateşe odun atan bir başkan ve yönetim, bizim gözümüzde sınıfta kalmıştır. Türkiye Hentbol Federasyonunun Kovid-19 salgını için talimatta, 'Her iki takıma ait ayrılan tribünlere kulüp onaylı protokol listesinde yer alan en fazla 20 kişi alınabilir' ifadesi yer almaktadır. Görüntülerle kayıt altındadır, salonda kaç 20 kişi vardı? Yalıkavakspor Kulübü Başkan ve yöneticileri devletimizin tavsiyeleri doğrultusunda federasyonun aldığı kararları uygulamayarak devletimize mi yoksa federasyona mı karşı gelmektedir? Federasyon, gözlemcisini ve hakemlerini bu duruma müdahale edemeyecek kadar özgüvensiz hale mi getirmiştir? Kastamonu'da 21'inci kişiyi salon dışına gönderen federasyon yetkililerinin görev alanı sadece Kastamonu sınırları içinde midir? Belirli istisnalar haricinde seyircisiz olması gereken maçta ev sahibi takımın tutumu haksız rekabete de yol açmıştır. Federasyonun konuyla ilgili kararını merakla beklemekteyiz."

Bıyıklı, maç boyunca el kol hareketleri ile sözlü tacize de maruz kaldıklarını öne sürerek, "Ülkesini Avrupa'da en üst seviyede temsil eden bir kulübün başkanı olarak hiçbir yurtdışı maçında dahi böyle bir durumla karşılaşmadım. En büyük yurtdışı, hentbol kültürüne yabancı olan holiganların ortasıymış, anladım." ifadesini kullandı.

Maçta elektriklerin kesilmesinin de takımın motivasyonunu bozduğunu aktaran Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Federasyonun hem erkek hem de kadın maçlarında şampiyonluk düğümünü çözecek maçlara 2 gün üst üste aynı hakemleri görevlendirmesinin altında art niyet olduğunu düşünüyoruz. Bülent Bıyıklı olarak bu saatten sonra kağıt üstünde Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı olarak gözüken Bilal Eyuboğlu'nu tanımıyorum. Gönülden destekleyeceğimiz bir aday çıkmazsa federasyon başkanlığına adayım. Eyuboğlu döneminde hentbolun çarkı dönmez olmuştur. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig'de yöneticiler, gözlemciler, hakemler kan kusup kızılcık şerbeti içmektedir. Federasyon, 2020-21 statüsünün ilk maddelerinde kulüplere hiçbir ödeme yapılmayacağı kuralını koyacak kadar aciz duruma düşmüştür. Diğer federasyonlar sponsorluk destekleriyle takımlara can suyu verirken bizim federasyonumuz takımları iliklerine kadar kurutmuştur. Takımlar, bu federasyonun yönetemezliği neticesinde tükenen hentbol değerini pazarlamaya çalışarak kendi sponsorlarıyla federasyonun fersah fersah önüne geçmiştir. Nasıl Kastamonu'yu Avrupa'da marka haline getirmek için mücadele verdiysek, Türk hentbolunu da hak ettiği yere çıkartmak adına çetin bir mücadeleye hazırız. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın en büyük teminatıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor