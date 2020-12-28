Kastamonu Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 350 lira olarak belirlendi
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Kastamonu Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 350 lira olarak belirlendi

28.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:26
Kastamonu Belediyesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 350 lira olarak belirlendi

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 350 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, belediyede en düşük işçi maaşını 3 bin 350 lira olarak belirlediklerini bildirdi.

Başkan Vidinlioğlu yaptığı yazılı açıklamada, daha önce yapılmış sözleşmeyle devlet memurlarına 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla gelecek zam oranının belediye işçisine de yansıyacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle salgın sürecinde işçilerimiz sahada fedakarca çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Dezenfekte etmediğimiz mahalle, sokak, kurum ve kuruluş kalmadı. İşçilerimizin yaptıkları fedakarlığın maddi bir karşılığının olmadığını biliyorum. Kastamonu'ya en iyi hizmeti sunabilmek adına Kastamonu Belediye ailesi olarak omuz omuza mücadele ediyoruz. Yeni yıl itibarıyla belediyemizin imkanları doğrultusunda en düşük işçi maaşımızı 3 bin 350 lira en yüksek maaşı ise 3 bin 750 lira olarak belirledik. Hayırlı uğurlu olsun."

Vidinlioğlu açıklamasında, "Hayat zorluğunu biliyoruz. Bu doğrultuda ücretler de gönlümüzden geçen ücretler değil. Ancak belediyemizin imkanları doğrultusunda yapabileceğimizin en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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