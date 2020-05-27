Kastamonu Belediyesi, 60 noktaya 400 kilogram mama bıraktı
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Kastamonu Belediyesi, 60 noktaya 400 kilogram mama bıraktı

Kastamonu Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca sokak hayvanları için 60 noktaya 400 kilogram mama bıraktı.

Kastamonu Belediyesi, 60 noktaya 400 kilogram mama bıraktı
27.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:16

Kastamonu Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı Ramazan Bayramı boyunca sokak hayvanları için 60 noktaya 400 kilogram mama bıraktı.

Arefe Günü'nden itibaren Ramazan Bayramı boyunca korona virüs tedbirleri kapsamında dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince Kastamonu Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Kastamonu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her cadde ve sokakta belirledikleri 60 noktaya kuş yemi, kedi ve köpek maması bıraktı. Kastamonu Belediyesi, açıkladığı bu verileriyle, bazı sosyal medya ve yayın organlarında sokak hayvanlarının aç bırakıldığına dair ibarelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sokak hayvanlarıyla ilgili örnek çalışmalar yapan ve pandemi süresince beslenme odakları sayısını arttırarak sokak hayvanlarını aç kalmasının önüne geçen Kastamonu Belediyesi, Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağında da sadık dostlarının yanında oldu.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde gerekli planlamaları yaparak 40 olan beslenme noktalarını sokak hayvanlarının aç kalmaması için 60 noktaya çıkarttı. Arefe Günü'nden itibaren günde iki defa belirlenen beslenme noktalarına, kuş yemi, kedi ve köpek maması belediye ekiplerince bırakıldı.

Ekipler sokağa çıkma yasağının bittiği 27 Mayıs Çarşamba gününe kadar toplamda 400 kilogram kuş yemi, köpek ve kedi maması tüketti.

Sokak hayvanlarının kendilerinin sadık dostu olduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ramazan Bayramı'nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tüm ekiplerimiz fedakarca çalıştı. Vatandaşlarımızın hizmetinde olmak ve işlerin aksamaması adına gerekli planlamayı yapmıştık. Sokak hayvanlarımız içinde Arife günü itibariyle ekiplerimiz gerekli tüm çalışmayı yaptı. Sokak hayvanlarımızın aç kalması gibi bir durum söz konusu olmadı. Tüm mahallelerimizde sokak hayvanlarımızın aç kalmaması adına beslenme odağı sayımızı arttırdık. Pandemi süresince de bu hususta örnek çalışma sergiledik. Üzerimize düşeni dün olduğu gibi bugünde yarında yapmaya devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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