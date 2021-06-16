Kartal'da sürüklenen kargo gemisine müdahale edildi
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Kartal'da sürüklenen kargo gemisine müdahale edildi

Kartal'da sürüklenen kargo gemisine müdahale edildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kartal'da sürüklenen kargo gemisine müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kartal'da sürüklenen kargo gemisine müdahale edildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Kartal demir bölgesinde Panama bayraklı APRIL isimli kargo gemisinin demir tarayıp sürüklenmesi üzerine KURTARMA-2 Römorkörümüz ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle olay bölgesine gönderildi." açıklaması yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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