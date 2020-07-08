Karşıyaka'da voleybolda Yazıcıoğulları tamam Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce prensip anlaşmasına varılan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları ile cuma günü resmi sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da daha önce prensip anlaşmasına varılan Antrenör Reşat Yazıcıoğulları ile cuma günü resmi sözleşme imzalanacağı açıklandı. Yeşil-kırmızılı kulübün, A Milli Takım'da 10 yıl görev alan ve ay-yıldızlı ekibimizle 2003'te Avrupa ikinciliği yaşayan tecrübeli çalıştırıcıya 2 yıllık mukavele imzalatacağı öğrenildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Tecrübesi, voleybol bilgisi ve altyapıya verdiği önem ile Karşıyaka'mızın değerine değer katıp sürdürülebilir başarılara imza atacağına inandığımız Reşat Yazıcıoğulları'na yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.

Kaynak: DHA