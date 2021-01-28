Karşıyaka'da Tolungüç'ten veda

MİSLi.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ikinci yarısına iç sahada Isparta 32 Spor'a 2-0 yenilerek başlayan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç istifa etti. Maç sonrası oyuncularıyla konuşan tecrübeli teknik adam veda kararını açıkladı. Kaf-Kaf'ta ikinci dönemini geçiren, 1.5 yıldır görevde olan Tolungüç, yeşil-kırmızılı takıma geçen sezon Play-Off finali oynatıp bu yıl da kadroda yaşanan koronavirüs vakalarına kadar grupta zirveye ortak etmişti. Sezon başında yönetimle anlaşamayan Tolungüç, taraftarın ısrarıyla imza atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı