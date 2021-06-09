Karşıyaka'da Büyükkarcı adaylığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşıyaka'da Büyükkarcı adaylığını açıkladı

Karşıyaka'da Büyükkarcı adaylığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürütüp henüz tarihi açıklanmayan olağan kongre öncesi daha önce yeniden adaylık sinyali veren Başkan Turgay Büyükkarcı, aday olacağını resmen duyurdu.

KARŞIYAKA'da 3.5 yıldır başkanlığı yürütüp henüz tarihi açıklanmayan olağan kongre öncesi daha önce yeniden adaylık sinyali veren Başkan Turgay Büyükkarcı, aday olacağını resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılarda en son 3.5 yıl önce 20 Ocak 2018'de yapılan kongreden beri başkanlık koltuğunda oturan Büyükkarcı, listesinin de belli olduğunu belirtti. 3.5 yılı dolu dolu geçirdiklerini ancak yarım kalan işlerini tamamlamak için göreve yönetimiyle yeniden aday olduklarını belirten Büyükkarcı, "Zor şartlarda aldığımız bayrağı, 'Nasıl daha yukarıya taşırız' diye çabaladık. Kutsal görevi yerine getirmek için çok mesai harcadık. Yeni yönetim kurulumuzla genel kurulda yeniden kongre üyelerinin karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Başladığımız ancak sonuçlandıramadığımız projelerimiz için göreve yeniden talibiz. Hedef stat ve tüm branşların altyapıları" dedi. 

Karşıyaka yönetimi, Büyükkarcı'nın uzun soluklu başkanlığı döneminde 9 eski yabancı futbolcunun alacaklarını temizleyerek FIFA'dan gelmesi muhtemel toplam 36 puanın silinmesi ve küme düşürme cezalarının önüne geçerken, futbolda 1 kez küme düşme üzüntüsü, 2 kez Play-Off heyecanı yaşadı. Kaf-Kaf, Ufuk Sarıca'nın yuvaya döndüğü basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final, Süper Lig'de yarı final oynayıp, voleybolda Play-Off'a kaldı. Büyükkarcı, transfer yasağının 5 yıldır açılamayıp futbol takımının düştüğü 3'üncü Lig'de çakılı kalması, 31 Mayıs 2019'daki son mali genel kurulda 57 milyon TL olarak açıklanan borçların son dönemde 100 milyon TL sınırına dayanması, futbol takımında sezon içinde yaşanan krizler ve yıllardır birçok başkan eskiten yeni stadın halen yapılmaması gibi konulardan ise eleştirilerin hedefi oldu.

ŞİRKETLEŞME İÇİN BÜYÜK BULUŞMA

Karşıyaka'da son dönemde camianın merakla beklediği futbol şubesinin Karşıyakalılardan oluşan bir konsorsiyumla şirketleştirilmesi projesiyle ilgili resmi açıklama yarın yapılacak. Eski Adalet Bakanı Hasan Denizkurdu, aralarında eski başkan, yöneticiler ve dernek, oda başkanlarının yer aldığı camiadan 350'nin üzerinde kişinin katılımıyla şirketleşme projesini yürüten eski başkanlardan Cenk Karace ile Başkan Turgay Büyükkarcı, konuyla ilgili basın açıklaması yaparak taraftarı bilgilendirecek. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki basın toplantısı saat 12.00'de yapılacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Özgür Özel Veysel Eroğlu İbrahim Aydemir
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Hasibe Eren Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karşıyaka'da Büyükkarcı adaylığını açıkladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 13:40:18. #1.14#

title