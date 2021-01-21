Karşıyaka'da Büyükkarcı 3 yılı doldurdu
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Karşıyaka'da Büyükkarcı 3 yılı doldurdu

21.01.2021 12:12 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:17
Karşıyaka'da Büyükkarcı 3 yılı doldurdu

FUTBOL, basketbol ve voleybolda farklı liglerde zirve mücadelesi veren 109 yıllık İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, görev süresinde 3 seneyi geride bıraktı.

FUTBOL, basketbol ve voleybolda farklı liglerde zirve mücadelesi veren 109 yıllık İzmir temsilcisi Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, görev süresinde 3 seneyi geride bıraktı. Yeşil-kırmızılılarda Mutlu Altuğ'un istifası sonrası 20 Ocak 2018'de yapılan olağanüstü kongrede başkanlığa seçilen Turgay Büyükkarcı, 3 yılı tamamlayıp kulüpte en uzun süre aralıksız görev yapan başkanlar arasına adını yazdırdı.

Karşıyaka'da 1958-1962 yılları arasında başkanlığı yürüten Sezai Akdağ, 54 ay aralıksız başkanlık yaparken, Akif Ersezgin ve Ali Ulvi Kiremetçiler'le birlikte Turgay Büyükkarcı görev süresinde aralıksız 3 yılı geçen başkan oldu. Büyükkarcı başkanlığındaki yönetim, son 3 yıl içinde 8 eski yabancı futbolcunun FIFA'lık olan alacaklarını temizlemişti. Karşıyaka'da geçen yıl mayıs ayında yapılması gereken olağan kongre, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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