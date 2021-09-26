Karşıyaka'da büyük hayal kırıklığı

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 5 yıl sonra transfer yasağını açarak yenilediği kadrosuyla büyük umutlarla başlayan Karşıyaka, son 10 senenin en kötü lig başlangıcını yaptı. Evinde Ofspor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Kaf-Kaf, 10 yıl sonra ilk kez liglerde ilk 4 haftada 3 puan alamadı. Grupta 12 yeni transferiyle mutlak şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Karşıyaka, düşme hattında kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, şimdiden zirvenin 6 puan gerisine düştü. Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Kaf-Kaf, daha önce en son TFF 1'inci Lig'de 2011-2012 sezonunda 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle ilk haftaları galibiyetsiz kapattı.

Karşıyaka, 3 farklı ligde yer aldığı son 10 yıllık dönemde ilk kez sezona 4 haftada galibiyet alamadan başladı. İzmir temsilcisi, 1'inci Lig'den düştüğü 2015-2016'da 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puan topladı. Kaf-Kaf, transfer yasağıyla geçirdiği son 5 sezonda 2016-2017'de 2'nci Lig'de 4 haftada 9, 2'nci Lig'den düştüğü 2017-2018'de 4 puan aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynadığı 2018-2019'da ilk 4 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan, finale çıktığı 2019-2020'de 1 galibiyet, 1 bareberlik, 1 mağlubiyetle 4 puan, Play-Off'a kalamadığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla zirvede geçti. Karşıyaka, geçen yıl ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.