Karşıyaka'da büyük hayal kırıklığı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karşıyaka'da büyük hayal kırıklığı

Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor
Karşıyaka'da büyük hayal kırıklığı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 5 yıl sonra transfer yasağını açarak yenilediği kadrosuyla büyük umutlarla başlayan Karşıyaka, son 10 senenin en kötü lig başlangıcını yaptı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona 5 yıl sonra transfer yasağını açarak yenilediği kadrosuyla büyük umutlarla başlayan Karşıyaka, son 10 senenin en kötü lig başlangıcını yaptı. Evinde Ofspor'la golsüz berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Kaf-Kaf, 10 yıl sonra ilk kez liglerde ilk 4 haftada 3 puan alamadı. Grupta 12 yeni transferiyle mutlak şampiyonluk hedeflerken ilk 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 3 puan toplayabilen Karşıyaka, düşme hattında kaldı. Yeşil-kırmızılı ekip, şimdiden zirvenin 6 puan gerisine düştü. Son yılların en kötü sezon başlangıcını yapan Kaf-Kaf, daha önce en son TFF 1'inci Lig'de 2011-2012 sezonunda 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle ilk haftaları galibiyetsiz kapattı.

Karşıyaka, 3 farklı ligde yer aldığı son 10 yıllık dönemde ilk kez sezona 4 haftada galibiyet alamadan başladı. İzmir temsilcisi, 1'inci Lig'den düştüğü 2015-2016'da 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 5 puan topladı. Kaf-Kaf, transfer yasağıyla geçirdiği son 5 sezonda 2016-2017'de 2'nci Lig'de 4 haftada 9, 2'nci Lig'den düştüğü 2017-2018'de 4 puan aldı. Yeşil-kırmızılı ekip, 3'üncü Lig'de Play-Off yarı finali oynadığı 2018-2019'da ilk 4 haftayı 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 5 puan, finale çıktığı 2019-2020'de 1 galibiyet, 1 bareberlik, 1 mağlubiyetle 4 puan, Play-Off'a kalamadığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puanla zirvede geçti. Karşıyaka, geçen yıl ilk 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.


Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor Haberleri
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları kotası aldı

 Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor

Büyük şaşkınlık yarattı! A Milli Futbol Takımımıza hokey hocası geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Özge Özpirinçci Şans Oyunları İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mario Balotelli Marcao
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Vladimir Putin Kazım Karabekir Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karşıyaka'da büyük hayal kırıklığı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:58:51. #1.11#