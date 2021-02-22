Kars ve Iğdır'da 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
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Kars ve Iğdır'da 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

22.02.2021 10:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:36
Kars ve Iğdır'da 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars ve Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars ve Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta, karın ardından özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, kentin ilçelerinden Akyaka'da 3, Arpaçay'da 8 ve Sarıkamış'ta ise 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmasını sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır'da ise Tuzluca ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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