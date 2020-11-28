Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor

28.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:01

Kars ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars ve Ağrı'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle Kars Çayı'nın bazı kısımları buzla kaplandı.

İş yerleri ile araç camlarının buz tuttuğu kentte yaşayanlar, araçlarını üzerine battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinlere de esnaf yem verdi.

Esnaf Şahin Adıgüzel, AA muhabirine, gece havanın çok soğuk olduğunu ve araç camlarının donduğunu belirterek, "Aracımın her yeri donmuştu, çalıştırmakta sorun yaşadım. Kış aylarındayız ve havalar iyice soğudu." diye konuştu.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu Sarıkamış ilçesinde de çeşmeler dondu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

İlgili Haberler

Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Ağrı'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi
Soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava günlük hayatı olumsuz etkiliyor - Ağrı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:01:03. #1.14#
title