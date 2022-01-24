Kars'ta yoğun kar yağışı - Haberler
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Kars'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Yerel

- Kars'ta yoğun kar yağışı Kars'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

- Kars'ta yoğun kar yağışı

KARS - Kars'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kars'ta akam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte etraf kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar ise kar yağışı altında yürümekte zorluk çekti.

Kars'ta uzun zamandan beri yoğun kar yağmadığına dikkat çeken Turan Sürmeli, kar birlikte bereketin ve bolluğun geleceğini söyledi.

Sürmeli, "Son yıllarda gerçekten böyle güzel kar yağışını özlemiştik. Kars'ta ismini kardan alıyor. İnşallah bu sene bu kar yağışıyla bolluk, bereket, mutluluk herşey böyle üzerimize yağmış olacak. Bütün güzellikler üzerimize gelecek" dedi.

Öte yandan yoğun kar yağışıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de seferber oldu. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştüğü kentte trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kars'ta kar yağışı devam ediyor.

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

Kars'ta yoğun kar yağışı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

Türkiye, Kars, kar, Yerel, Haber

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