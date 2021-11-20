Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
KARS (AA) - Kars'ta etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi de soğuğun etkisiyle buz tuttu.
Dere kenarından geçen Doğu Ekspresi Treni ile donan dere ve kırağı tutan bitkilerin bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
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