Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

22.11.2019 12:59 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:04

Kars'ta jandarma ekiplerince bir markette yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.



Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Sarıkamış'a bağlı Karakurt Köyü'nde bulunan market ve bakkallarda kaçak sigara kontrolü yapıldı.



Yapılan kontrol ve aramalarda 2 iş yerinde toplam 85 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Jandarma ekiplerince işyerlerine 27 No'lu ÖTV kapsamında bin 190 TL idari para cezası kesildi.



Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA