Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler
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Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler

Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Selim ilçesi Bayburt Barajı'nda kaydedilen görüntüler Kars'ın güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gün batımıyla birlikte kızıla bürünen güneşin baraj gölüne yansıması görenleri büyüledi.

Her mevsimi bir başka güzel olan Kars, gün batımında gökyüzünün kızıla bürünerek göle yansıması fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirildi. - KARS

Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler
Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler
Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler
Kars'ta gün batımında kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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