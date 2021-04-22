Kars'ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

Kars'ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta son günlerde artan vaka sayıları yetkilileri harekete geçirdi.

Kars'ta son günlerde artan vaka sayıları yetkilileri harekete geçirdi. Kentte görevli filyasyon ekipleri, bina girişlerine uyarıcı yazılar asıyor.

Kars'ta korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için bina girişlerine "Bu konutta Covid-19 pozitif veya şüpheli vaka olduğundan gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir" uyarısı bulunan yazı asılıyor.

Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında alınan İl Pandemi Kurulunun kararında, tüm il genelinde pozitif ve temaslıların ikamet ettikleri konutların giriş kapılarına; İl/İlçe Mahalli denetim Ekipleri ve Kolluk güçleri tarafından gerçekleştirilecek ilk ziyaretlerinde, "Bu Konutta Covid-19 Pozitif Vaka Olduğundan Gereken Hassasiyetin Gösterilmesi" ibaresi içeren levha asılmasına karar verilmişti.

Alınan kararda ayrıca "Asılan levhaya verilecek her türlü zarar, okunması engelleyecek şekilde gizlemek veya levhanın kaldırılması durumlarında söz konusu fiili işleyene 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem tesis edilmesi amacı ile konunun İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde görüşülmesinin uygun olacağına karar verildi" denilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen yetkililer bina girişlerine uyarıcı levhalar asarak vatandaşları bilgilendiriyor. - KARS

Kars'ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Bakan Koca aşı sırasının 55 yaş üzerine geldiğini duyurdu, vatandaşlar hastanelere akın etti
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Koronaya yenik düştüler! Sağlık sistemi çöken ülkede cansız bedenleri yakan fırınlar artık 24 saat çalışıyor
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Nikos Dendias Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa India
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta binalara uyarıcı yazılar asılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:18:21. #1.15#

title