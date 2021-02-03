Kars'ta acil çağrılar "112"de birleşti

Kars'ta tüm acil çağrılar, İçişleri Bakanlığının 112 Acil Çağrı Merkezi Yönetmeliği çerçevesinde "112" çatısı altında birleştirildi.

Yeni Şehir Mahallesi'ndeki 112 Acil Çağrı Merkezine gelen acil çağrılara göre talepler ilgili birimlere iletilerek hızlıca gereken yapılacak.

Yeni kurulan sistemi ilk test ederek çağrı cevaplayan Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili ekiplere yönlendirdi.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, yeni sistemle vatandaşın taleplerini daha hızlı yerine getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Merkezin hayırlı olması temennisinde bulunan Öksüz, "İlk planda, 110, 177 ve 156 numaralarıyla ilgili acil çağrı numaralarını hizmete alıyoruz. Önümüzdeki günlerde de diğer numaraları 112 numarası altında birleştirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

Milletvekili Arslan da önemli bir projenin daha kentte hayata geçirildiğini belirterek merkezin sağlayacağı kolaylıklardan bahsetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik