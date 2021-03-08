Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı
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Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı

08.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:39
Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 57 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne ait ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tipiden Merkez'de 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 9, Digor'da 5, Sarıkamış'ta 4, Selim'de 20 ve Susuz'da 1 olmak üzere toplam 57 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ederken, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor. - KARS

Kars'ta 57köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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