Kars'ın Türkmeşen köyünde Kovid-19 karantinası kaldırıldı Kars'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Türkmeşen köyünde 30 Mart'ta karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün itibarıyla köyde uygulanan karantinanın koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında sona erdiği kaydedildi.

Kars'da daha önce Selim ilçesindeki Büyük Oluklu, Benliahmet, Söğütlü köyleri ve Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinin Merkez Mahallesi ile Kağızman ilçesindeki Karabağ ve Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyünde karantina uygulamaları kaldırılmıştı.

Kaynak: AA