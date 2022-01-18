Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi - Haberler
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Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kırıkkale'de bir vatandaş, yürüyüş için gittikleri bin 744 rakımlı, karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de bir vatandaş, yürüyüş için gittikleri bin 744 rakımlı, karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı.

Kırıkkale'de esnaflık yapan İslam Gökbulut, kız arkadaşı Aslı Tanrıverdi'ye bin 744 rakımlı Dinek Dağı'nın zirvesine çıkarak kar üzerinde evlilik teklifi yaptı. Bölgenin en yüksek dağı olması özelliğini taşıyan Dinek Dağı'na yürüyüş için çıkan vatandaşın teklifi sonrasında kız arkadaşı büyük şaşkınlık yaşadı. Çift ile birlikte zirveye çıkan Kırıkkale Kale Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ise daha önceden hazırladıkları "Benimle evlenir misin" yazılı pankartı açtı.

Zirvede açılan pankart önünde Diş Hekimi Aslı Tanrıverdi, Gökbulut'un sürpriz evlilik teklifini kabul etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı o anlar, çiftin arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - KIRIKKALE

Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

Karla kaplı Dinek Dağı'nın zirvesinde sürpriz evlilik teklifi

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Toros Dağları, Kırıkkale, Evlilik, İslam, Yerel, Haber

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