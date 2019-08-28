Kargo paketinden telefon yerine su çıktı

28.08.2019 16:06

Denizli'nin Buldan ilçesinde, internetten cep telefonu siparişi veren 67 yaşındaki Mehmet Uz'a gelen kargodan pet ambalajda su ve tohum çıktı.



Alınan bilgiye göre, Sarımahmutlu Mahallesinde ikamet eden Uz, internette gördüğü bir cep telefonunu almak için sipariş verdi.



Uz kendisine gönderilen kargodan telefon yerine pet şişe su ve keten tohumu çıktığını görünce polise giderek şikayette bulundu.



Uz gazetecilere yaptığı açıklamada, cep telefonu satın aldığını ve kargonun içinden çıkanı görünce şaşkına döndüğünü söyledi.



Dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulunduğunu anlatan Uz, "Telefon sipariş ettim. Kargodan su şişesiyle keten tohumu çıktı. Beynimden vurulmuşa döndüm. Dolandırıldığımı kargo şubesinde öğrendim. Pişmanım, ama yapacak bir şey yok. Vatandaşlarımıza örnek olsun. Ben kandırıldım, inşallah başkaları kandırılmaz. Dikkatli olsunlar." dedi.

Kaynak: AA