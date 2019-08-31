Kardeş Çocukları 2. yeni sezon fragmanı yayımlandı! Kardeş Çocukları ne zaman başlıyor?

31.08.2019 14:28

Gold Film'in yapımını üstlendiği, yapımcılığını Faruk Turgut'un ve yönetmenliğini de Faruk Teber'in yaptığı Kardeş Çocukları dizisi 2. yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kardeş Çocukları son bölümde neler oldu? Kardeş Çocukları yeni sezon tarihi, oyuncuları ve daha fazlası haberimizde…

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜM İZLE...

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Savaş'ı görüp, bir kez daha Umay'ın oyununa geldiğini anlayan Ümran çılgına döner. Yıldırım'ın gözünü açmaya çalışır fakat hiç ummadığı bir tepki alır. Hayat'ın da devreye girmesiyle birlikte Umay'ın oyunu tamamen raydan çıkar. Savaş'ın, Umay'ın tüm ikazlarına rağmen Hayat'la tanışması, Umay için de sürpriz olan bir süreci başlatır. Kurduğu oyunda erken fire veren Umay, Ümran'ı kontrol altında tutmak için yeni bir hamle yaparken, Ümran'ın ilk kez Umay'ın bile hesaplayamadığı planları vardır. Umay ve Ümran arasında kartlar yeniden dağıtılırken, arka arkaya aldığı ağır yenilgilerle bozguna uğramış olan Reşat, bu kez başladığı işi bitirmeye kararlıdır. Nasıl bir tehlike altında olduğundan habersiz olan Umay, yalanları ortaya çıkmasın diye daha önce hiç olmadığı kadar ileri giderken Ümran ise artık oyunu bozmaya hazırdır.

YENİ SEZON FRAGMANI YAYIMLANDI!

Ümran, yaralı olarak hasta yatağında yatan Yıldırım'a, ''Hayatımda sadece bir oyun oynadım. Sana her şeyi yazdım.'' diyerek pişmanlığını dile getirir. Ancak Ümran'ın gözden kaçırdığı bir şey vardır, o da söylediklerine şahit olan Umay. Gözyaşları içerisinde Yıldırım'a olanları, içindekileri anlatan Ümran ile Yıldırım'ı gören Umay ise şahit oldukları karşısında şaşkına döner.

KARDEŞ ÇOCUKLARI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Senaristliğini Sırma Yanık'ın yürüttüğü başarılı dizi kadrosunda; Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu, Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı Star TV'nin iddialı yapımlarından Kardeş Çocukları, Eylül'de ekranlarda olmaya hazırlanıyor.