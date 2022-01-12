KARDEMİR'den öğrencilere mesleki eğitim ve iş imkanı

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde imzalanan protokol kapsamında 30 öğrenci, uygulamalı eğitimden geçirilerek şirkette iş imkanına sahip olabilecek.

Sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde genç nesillerin yetiştirilmesi amacıyla öğrenciler, kaynak ile endüstriyel bakım ve onarım sınıflarında haftanın 2 günü teorik, 3 gün ise uygulamalı eğitim alıyor.

Eğitim için başvuru yapan 600 kişi arasından ilk 30'a giren öğrenciler, KARDEMİR'de iş hayatını da yakından görerek, profesyonellerle çalışma fırsatına sahip oluyor.

Mesleki ve teknik eğitimleri KARDEMİR uzman ve mühendislerinden alan öğrencilerin sigortaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

Fabrikanın eğitim müdürlüğü imkanlarından da yararlanan öğrenciler, İngilizce ve bilgisayar dersleri gibi eğitimlere ve yaşam bilgisi seminerlerine tabi tutuluyor.

Asgari ücretin üçte biri oranında ödeme yapılan öğrenciler, eğitimlerini tamamlayarak ileriki yıllarda KARDEMİR'de iş olanağına da sahip olabilecek.

"Buradaki yavrularımız 4 yıl sonra meslek lisesi diploması alacaklar"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, KARDEMİR ile ikili meslek eğitimi programı uyguladıklarını söyledi.

KARDEMİR yetkililerinin çocukların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Akbaş, "Buradaki yavrularımız 4 yıl sonra meslek lisesi diploması alacaklar. Mezun olan öğrencilerimiz üniversiteyi kazanıp mühendis olarak yetişecekler. İnşallah KARDEMİR'de mühendis olarak hayatlarına devam edecekler. Üniversiteye devam etmeyen öğrencilerimiz de burada 4 yıl sonra çok iyi bir noktada olacaklar." dedi.

"KARDEMİR'de olduğum için mutluyum"

Öğrencilerden Berrak Terzioğlu da KARDEMİR'de olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Ecrin Demir de yapabileceklerine inandıkları için KARDEMİR'e geldiklerini ifade etti. KARDEMİR'de mühendis olmayı hedeflediğini anlatan Demir, başarılı olacağını vurguladı.