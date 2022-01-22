SERDİVAN, SAKARYA (İHA) - Karda yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü şehir merkezine indi

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzu sürüsü, şehir merkezindeki bahçeye indi. Sürü halinde gezen domuzları gören bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Etkili olan kar yağışından yaban hayatı da etkilendi. Kar yağışı sonrasında yiyecek bulmakta zorlanan Serdivan ilçesindeki bir bahçeye inerek yiyecek aradı. Yemek arayışında bulunan sürü, aracıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşın korna çalması sonrasında ise aralarında yavrularında olduğu sürü, kaçarak gözden kayboldu.