Karda Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yaylanın yolunda araçlarıyla karda mahsur kalan 8 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı bin 800 rakımlı Hacıalanı Yaylası'nda yola çıkan ve araçları kara saplanan 8 vatandaşın yardımına Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Delali mevkisinde 4 araçta 8 kişinin karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan karla mücadele ekipleri, ilçeye yaklaşık 60 kilometre mesafedeki yayla yoluna ulaşıp vatandaşları kurtardı. Ekiplerin yardımıyla araçları kardan kurtulan vatandaşlar, ilçeye döndü.

Vatandaşlardan Selçuk Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığını belirtti.

Yayladan ayrıldıklarında kar yağışının fazla olmadığını anlatan Gündoğdu, "Yola çıktıktan sonra kar yağışı hızlandı. Toplam 4 araç kara saplandı. Kendi çabamızla bulunduğumuz yerden çıkamayınca belediyeyi arayarak kurtarmalarını istedik ve gelerek bizi kurtardılar." dedi.

Batuhan Çetin de belediye ekipleri olmadan kardan kurtulmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Akşamdan sonra aniden bastıran kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kaldık. Eğer ekipler gelmese donacaktık. Belediye ekiplerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA