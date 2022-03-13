Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
 - Güncelleme:

Trabzon'un Arsin ilçesinde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Arsin ilçesinde kar yağışının ardından arazide mahsur kalan küçükbaş hayvanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Arsin ilçesine bağlı Gölgelik Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışının ardından arazide bulunan küçükbaş hayvanlarına ulaşamayan Ali Beşiroğlu, durumu Arsin Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Karla mücadele çalışmaları kapsamında bölgede bulunan Arsin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kapalı yolları açarak hayvanların bulunduğu bölgeye ulaştı.

Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 100 küçükbaş hayvan sürü sahibine teslim edildi.

Keçilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Beşiroğlu, hayvanlarını donmaktan kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'da karda mahsur kalan küçükbaş hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Trabzon, kar, Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title