Karda mahsur kalan aileye jandarmadan destek

06.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:30

Elazığ'da karda otomobilleriyle mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti.



Elazığ-Keban kara yolunda devriye görevi yürüten jandarma ekipleri, Çakmak mevkisinde etkili olan kar tipiden dolayı bir ailenin bulunduğu otomobilin karda mahsur kaldığını fark etti.

Ekipler kara saplanan otomobili iterek, ilerlemesini sağladı.

Otomobildeki aile kendilerine destek sunan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA