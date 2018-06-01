Karayollarında Durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ/TAI) köprülü kavşağı ve bağlantı yollarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün Gölbaşı Yerleşkesi'nde farklı seviyeli kavşak düzenlemesi yapılıyor. Otoyolun bu kesiminde İstanbul-Ankara hattı trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Ankara-İstanbul) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Suruç kavşakları 27-31. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa yönündeki 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Muğla-Kale-Tavas yolunun 40-42. kilometrelerindeki (Esentepe mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 13.00-17.00 saatlerinde yol geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Trabzon-Maçka yolunun 2. kilometresindeki (Deliklitaş mevkisi) ışıklı mesaj sistemi montaj çalışması nedeniyle yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Burdur-Antalya yolunun 27-33. kilometrelerindeki beton hendek yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 59-65. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çay-Akşehir yolunun 8-15. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.